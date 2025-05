Donna uccisa a Legnano chi è Andrea Mostoni fermato per la morte di Vasilica Potincu

Andrea Mostoni, 29 anni di Robecco sul Naviglio, è stato fermato con l’accusa di omicidio per la tragica morte di Vasilica Potincu a Legnano. La vicenda, legata a un delitto avvenuto sabato 24 maggio, ha suscitato grande attenzione e richiama l’attenzione sulla difficoltà di appurare i fatti in questa terribile vicenda.

Andrea Mostoni ha 29 anni, fa l’operaio ed è di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È stato fermato ieri con l’accusa di omicidio per la morte di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni che lavorava come escort, uccisa nella serata di sabato 24 maggio a Legnano. La vittima, che sul lavoro era conosciuta con il nome di Elena o Ketty, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Stelvio 16 dove riceveva i clienti. Portato in caserma e messo sotto interrogatorio, Mostoni si è avvalso della facoltà di non rispondere. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna uccisa a Legnano, chi è Andrea Mostoni fermato per la morte di Vasilica Potincu

Donna uccisa a Legnano, la testimonianza: Mio padre l'ha trovata con un coltello nella schiena