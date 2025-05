Donna scomparsa in crociera ribaltata la sentenza in appello | assolto il marito

La sentenza di condanna per il marito di Li Yingley, scomparsa durante una crociera nel 2017, è stata ribaltata in appello, che ha assolto Daniel Belling dall'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. La vicenda ha suscitato grande attenzione in Italia, riaprendo il caso sulla scomparsa della donna durante quella tragica traversata nel Mediterraneo.

Daniel Belling non ha ucciso e fatto sparire il cadavere della moglie Li Yingley, scomparsa durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017. Il cittadino tedesco è stato assolto dai giudici della Corte di Assise di Appello di Roma dall’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Li Yingley aveva 36 anni quando scomparve e lo scorso anno Belling era stato condannato a 26 anni di carcere nel processo di primo grado. Per i giudici dell’appello, invece, “il fatto non sussiste”. La procura generale aveva chiesto invece la conferma della condanna. “Questo è un processo indiziario nel quale si decide quale sia l’ unica ipotesi ricostruttiva possibile e dove i dettagli hanno un valore fondamentale – aveva detto il pg nel corso della requisitoria – Questa donna aveva con sé i due figli piccoli e una famiglia di origine con cui continuamente dialogava: spiegatemi come una donna così improvvisamente abbia potuto decidersi di sparire per 3000 giorni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna scomparsa in crociera, ribaltata la sentenza in appello: assolto il marito

