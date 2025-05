Donna entra in travaglio ma l’ostetrica non arriva | la neomamma spiega al marito come aiutarla a partorire

Una giovane doula americana condivide un video toccante in cui guida il marito nel supporto alla partner durante il travaglio, prima dell’arrivo dell’ostetrica. Scopri come la calma e le giuste indicazioni possono fare la differenza in momenti così cruciali. Continua a leggere...

Una venticinquenne americana, doula di professione, ha condiviso sui social il video in cui, rendendosi conto che il parto sarebbe avvenuto prima dell’arrivo dell’ostetrica, guida con calma il marito su come assisterla durante il travaglio: "É stato bravissimo e il bambino è nato perfettamente sano". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Donna entra in travaglio ma l’ostetrica non arriva: la neomamma spiega al marito come aiutarla a partorire

Su questo argomento da altre fonti

Entra in travaglio e chiama il 118: all'arrivo dei sanitari partorisce in casa - Alle 00,43 del 24 aprile, una chiamata alla centrale territoriale 118 di Arezzo ha segnalato l’inizio di un travaglio a termine ... hanno trovato la donna, 24 anni, in fase di parto. 🔗msn.com scrive

Entra in ospedale e deruba una donna che sta per partorire - e ha derubato una donna che stava per partorire, in attesa in sala travaglio. In manette è finito un 25enne, nato ad Anzio e senza fissa dimora, con precedenti, arrestato dai Carabinieri della ... 🔗Come scrive romatoday.it