Donna di 48 anni trovata morta dal marito in un casolare a Cepagatti

Una donna di 48 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di martedì 27 maggio all’interno di un casolare a Cepagatti, scatenando grande shock nella comunità. Il marito ha scoperto il suo corpo e ha prontamente allertato le forze dell’ordine, mentre resta da chiarire la causa della morte improvvisa. Seguici per gli aggiornamenti su questa vicenda misteriosa.

Una donna di 48 anni è stata trovata morta dal marito all'interno di un casolare a Cepagatti nel pomeriggio di martedì 27 maggio. La 48enne viveva in contrada Ciarra ed è venuta a mancare improvvisamente. A rinvenire il cadavere è stato il marito che ha poi lanciato l'allarme. Iscriviti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Donna di 48 anni trovata morta dal marito in un casolare a Cepagatti

