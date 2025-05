Donna arrestata a Rimini violato il divieto di reingresso in Italia | perché era stata allontanata

Una donna straniera è stata arrestata a Rimini per aver violato il divieto di reingresso in Italia, nonostante fosse stata allontanata già tre anni fa. Questo episodio mette in luce le sanzioni e i controlli più rigorosi contro chi tenta di rientrare illegalmente nel territorio italiano.

