Donna 39enne scomparsa da giorni a Roma ritrovata dalla polizia era a colloquio con un parroco

Ester, la donna di 39 anni scomparsa da Roma dopo un viaggio a Milano, è stata trovata sana e salva dalla Polizia di Stato. La sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi mentre era a colloquio con un parroco, si è conclusa positivamente grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte. 🔗continua a leggere

