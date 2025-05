Donazione di sangue e organi convegno in teatro con l' Ordine dei medici

Partecipate al convegno sulla donazione di sangue e organi, organizzato dall’Ordine dei Medici di Agrigento, che si terrà sabato 31 maggio alle 9 al teatro Lena di Cammarata. Un’occasione importante per sensibilizzare e informare la comunità sull’importanza della donazione, con il coinvolgimento degli studenti dell’istituto Archimede.

Sabato 31 maggio è in programma un convegno sulla donazione di sangue e organi, alle 9 al teatro Lena a Cammarata, a cura dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento con la partecipazione degli studenti dell’istituto Archimede diretto da Giuseppina Gugliotta e con il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Donazione di sangue e organi, convegno in teatro con l'Ordine dei medici

