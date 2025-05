Donato Carrisi | I cold case? Una grande industria Ma che disastro le prime indagini a Garlasco

Donato Carrisi, celebre autore di thriller italiani, analizza il caso Garlasco, un esempio di come le prime indagini sui cold case possano portare a gravi errori. Con la sua esperienza, lo scrittore sottolinea l'importanza di approcci più ponderati e meno promessi di "verità a tutti i costi" nel complesso mondo delle indagini criminali.

Parla lo scrittore, tra i più noti autori di thriller in Italia: “C’erano state due assoluzioni, poi è cambiato tutto. Serviva un colpevole ma non ha senso cercare una verità a tutti i costi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Donato Carrisi: “I cold case? Una grande industria. Ma che disastro le prime indagini a Garlasco”

