Donald Trump alza allerta terrorismo per l’Italia duro colpo al turismo

L’aumento del livello di allerta terroristica annunciato dal Dipartimento di Stato americano mette in discussione il turismo in Italia, con Donald Trump che lancia un duro avvertimento. Questa decisione, motivata dal rischio di violenza, invita i viaggiatori statunitensi a prestare maggiore prudenza, influenzando potenzialmente la ripresa del settore turistico italiano.

Una stoccata dell’amministrazione Trump al turismo italiano. Il Dipartimento di Stato americano ha innalzato il livello di allerta per l’Italia da 1 a 2, invitando i cittadini statunitensi a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”. L’avvertimento, emesso il 23 maggio e rilanciato da alcuni media Usa, ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del settore viaggi, in un periodo che sembrava di forte ripresa per l’intero comparto turistico. Un colpo inaspettato che arriva a poche settimane dall’estate periodo in cui tantissimi cittadini statunitensi frequentano il nostro Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Donald Trump alza allerta terrorismo per l’Italia, duro colpo al turismo

