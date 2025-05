Don Primo Mazzolari Una biografia il libro di Giorgio Vecchio

Scopri la straordinaria vita di don Primo Mazzolari, un sacerdote e testimone di speranza, attraverso la biografia e il libro di Giorgio Vecchio. La sua profonda fede e il suo amore per il prossimo hanno ispirato un cambiamento reale nella Chiesa e nella societĂ , promuovendo misericordia e compassione in ogni gesto.

«La sua profezia si realizzava nell'amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore appassionato e la dedizione incondizionata»: con queste parole Papa Francesco ricordava la figura di don Primo Mazzolari, sacerdote cremonese che segnò profondamente il panorama religioso e sociale italiano del Novecento, al quale lo storico Giorgio Vecchio, già ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Parma e presidente del comitato scientifico della Fondazione Don Primo Mazzolari, ha dedicato la nuova biografia Don Primo Mazzolari.

