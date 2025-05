Domenico Tucci padre dell’ex di Martina Carbonaro | Chiedo scusa giusto mio figlio paghi Ma non lo abbandono

Domenico Tucci, padre di Alessio, il giovane coinvolto nell'omicidio di Martina Carbonaro, si é rivolto ai media esprimendo il dolore e il senso di sconforto per questa tragedia. In un'intervista, ha chiesto perdono e ha sottolineato che, nonostante tutto, non abbandonerà suo figlio, evidenziando il dramma familiare dietro questa terribile vicenda.

"Siamo sconvolti, distrutti". È il primo commento di Domenico Tucci, padre di Alessio, il 19enne che ha confessato l'omicidio della ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra alla testa e ritrovata in un edificio abbandonato ad Afragola. All'indomani della tragedia, l'uomo si è rivolto ai giornalisti per raccontare l'incredulità della famiglia:

