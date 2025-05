DOMENICA IN | NIENTE MALGIOGLIO CHE RIMANE AD AMICI E ANCHE A TALE E QUALE SHOW

Domenica In tornerà questa autunno su Rai1 con Mara Venier alla conduzione, mentre Cristiano Malgioglio non sarà presente, preferendo dedicarsi a Tale e Quale Show e Amici. Scopri tutte le novità e gli aggiornamenti sui programmi di Rai1 per la prossima stagione televisiva.

Domenica In tornerà in autunno su Rai1. Al timone ovviamente Mara Venier ma non avrà al suo fianco, tra gli altri, Cristiano Malgioglio che ha preferito rimanere dov’è. Il popolare cantautore, riferisce Repubblica, continuerà a dividersi tra la giuria di Tale e Quale Show in autunno e quella di Amici, il talent di Maria De Filippi, in primavera. Le trattative di Rai1 con Gabriele Corsi sarebbero invece in fase avanzata. Riserbo sugli altri nomi che eventualmente affiancheranno la Venier nella 50° edizione del talk. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: NIENTE MALGIOGLIO CHE RIMANE AD AMICI E ANCHE A TALE E QUALE SHOW

Mara Venier condurrà Domenica In in compagnia: arrivano Malgioglio e Gabriele Corsi - In occasione del 50esimo anniversario di Domenica In, Mara Venier avrà la compagnia di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nella conduzione della trasmissione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Domenica Malgioglio Rimane Ad Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Lascerò tutta la mia eredità a lui. Malgioglio si sposa (in rosa); Lascerò tutta la mia eredità a lui. Malgioglio si sposa (in rosa); Cristiano Malgioglio | Mi sposo tutta la mia eredità andrà a Onur. 🔗Ne parlano su altre fonti

Domenica In, conduzione sarà corale: dopo Corsi spunta nome Malgioglio - Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - 'Domenica In' si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una rivoluzione alla conduzione. Per la prossima edizione, come ha confermato la stessa Mara Venier al festival ... 🔗Secondo msn.com

Rai, Mara Venier non lascia Domenica In e con lei arrivano Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Rumor - Che ne sarà della domenica pomeriggio di Rai1 nella prossima stagione televisiva? Alcune risposte alla domanda nel futuro dello storico contenitore ... 🔗Da affaritaliani.it

Cristiano Malgioglio sposa il fidanzato Onur: «Gli lascio tutta la mia eredità». Alessandra Celentano sarà la testimone - Cristiano Malgioglio ha rivelato a Verissimo che presto sposerà Onur, il fidanzato di 41 anni, che vive in Turchia. La data non è ancora fissata, come conferma a Silvia ... 🔗Come scrive msn.com