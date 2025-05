DOMENICA IN | NIENTE MALGIOGLIO CHE RIMANE AD AMICI E ANCHE A TALE E QUALE SHOW

Domenica In si prepara a un nuovo capitolo autunnale, ma senza Cristiano Malgioglio al suo fianco. La scelta del cantautore di restare in Amici e Tale e Quale Show segna un'evoluzione nel panorama televisivo italiano, dove le collaborazioni si ridefiniscono. Questo lascia spazio a Mara Venier per esplorare nuove dinamiche e sorprese. Rimanete sintonizzati: il cambiamento è nell’aria e promette spettacolo!

Domenica In tornerà in autunno su Rai1. Al timone ovviamente Mara Venier ma non avrà al suo fianco, tra gli altri, Cristiano Malgioglio che ha preferito rimanere dov'è. Il popolare cantautore, riferisce Repubblica, continuerà a dividersi tra la giuria di Tale e Quale Show in autunno e quella di Amici, il talent di Maria De Filippi, in primavera. Le trattative di Rai1 con Gabriele Corsi sarebbero invece in fase avanzata. Riserbo sugli altri nomi che eventualmente affiancheranno la Venier nella 50° edizione del talk.

