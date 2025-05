DOMENICA IN | NIENTE MALGIOGLIO CHE RIMANE AD AMICI E ANCHE A TALE E QUALE SHOW

Domenica In si prepara a un autunno di novità con Mara Venier al timone, ma senza l'irresistibile Cristiano Malgioglio. Il popolare cantautore ha scelto di rimanere nel mondo di Amici e Tale e Quale Show, due programmi che stanno ridefinendo il panorama televisivo italiano. Questa scelta è un riflesso della crescente competizione tra talent e varietà: chi vincerà la sfida dell'intrattenimento? Restate sintonizzati!

Domenica In tornerà in autunno su Rai1. Al timone ovviamente Mara Venier ma non avrà al suo fianco, tra gli altri, Cristiano Malgioglio che ha preferito rimanere dov'è. Il popolare cantautore, riferisce Repubblica, continuerà a dividersi tra la giuria di Tale e Quale Show in autunno e quella di Amici, il talent di Maria De Filippi, in primavera. Le trattative di Rai1 con Gabriele Corsi sarebbero invece in fase avanzata. Riserbo sugli altri nomi che eventualmente affiancheranno la Venier nella 50° edizione del talk.

Mara Venier condurrà Domenica In in compagnia: arrivano Malgioglio e Gabriele Corsi

In occasione del 50esimo anniversario di Domenica In, Mara Venier avrà la compagnia di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nella conduzione della trasmissione.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio: possibili nuovi volti di Domenica In

Riporta ecodelcinema.com: La Rai annuncia cambiamenti per "Domenica In", con Mara Venier che potrebbe essere affiancata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, il quale deve decidere tra il nuovo ruolo e la fedeltà a Maria D ...

Domenica In, Malgioglio (forse) preferisce Amici: “No a Mara Venier”, il retroscena

Si legge su libero.it: Il cantautore potrebbe dire di no alla conduzione al fianco di Mara Venier perché fedele a Maria De Filippi e al suo Amici: le ultime indiscrezioni.

“Domenica In”, anche Malgioglio tra i possibili conduttori dell’edizione “corale”

Segnala msn.com: Le ipotesi di conduzione corale per la prossima edizione di Domenica In continuano a tenere banco nel mondo dei media: dopo Gabriele Corsi, anche Cristiano Malgioglio potrebbe far parte del cast. Lo s ...