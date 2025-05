Domenica In conduzione sarà corale | dopo Corsi spunta nome Malgioglio

Domenica In si appresta a festeggiare i suoi 50 anni con una rivoluzione nella conduzione, puntando su un approccio corale con la partecipazione di alcuni amici di Mara Venier. Dopo la recente testimonianza di Malgioglio tra i possibili ospiti, la tradizione si rinnova per regalare un'edizione speciale e coinvolgente.

(Adnkronos) – 'Domenica In' si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una rivoluzione alla conduzione. Per la prossima edizione, come ha confermato la stessa Mara Venier al festival di Dogliani, si sta lavorando all'ipotesi di una guida corale, con "alcuni amici" che affiancheranno la conduttrice confermata. Per il contenitore domenicale di Rai1, dunque.

“Mara Venier con l’altro conduttore”. Domenica In, colpo di scena: si va verso la conduzione corale - Un colpo di scena sta per trasformare "Domenica In": un altro conduttore potrebbe unirsi a Mara Venier, portando avanti una conduzione corale mai vista prima. 🔗continua a leggere

