Vivi un evento musicale imperdibile ad Arezzo: domenica 1 giugno alle 20:30, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Cornelius Meister, si esibisce nella Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo, celebrando la Festa della Repubblica con un concerto straordinario. Un’occasione unica per ascoltare grandi interpreti in una cornice prestigiosa.

Arezzo, 29 maggio 2025 – La Stagione Concertistica Aretina 2025 si conclude con un evento straordinario in occasione della Festa della Repubblica: domenica 1 giugno alle ore 20:30, la Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo ospita l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister, con la partecipazione del mezzosoprano Monica Bacelli, in un programma che intreccia tradizione popolare e grande sinfonismo romantico. In apertura, l’Ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber, seguiranno i celebri Folk Songs di Luciano Berio, eseguiti da una delle più raffinate interpreti del repertorio vocale contemporaneo, e infine la travolgente Sinfonia n. 🔗 Leggi su Lanazione.it