Doganaccia Trail Primo Trofeo Ceccarelli

Torna domenica 8 giugno la quinta edizione del Doganaccia Trail, il primo trofeo Marco Ceccarelli, un evento imperdibile per gli appassionati di corsa in natura. Con tre distanze differentiate: 7 km, 15 km e 23 km, questa gara offre un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva immersi nelle splendide bellezze delle montagne toscane.

Torna domenica 8 giugno la quinta edizione del 'Doganaccia Trail', primo trofeo Marco Ceccarelli. Sono tre le distanze previste: si va dalla passeggiata di 7 chilometri (con iscrizione a 10 euro che comprende la passeggiata e il pasta party), alla 15 chilometri che presenta un dislivello positivo di 800 metri: l'iscrizione costa 22 euro (20 euro per i tesserati Uisp) e prevede oltre all'iscrizione alla gara anche il rilevamento cronometrico, il pasta party e il pacco gara. Per i 'pro' c'è anche il percorso da 27 chilometri, con 1.650 metri di dislivello positivo. In questo caso il costo è di 32 euro (30 per i tesserati Uisp).

