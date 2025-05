Dodo Juventus Corriere dello Sport spunta questa opzione per la fascia! Tentazione forte per il brasiliano | cosa succede

Il nome di Dodo, attualmente alla Fiorentina, torna di nuovo alla ribalta come possibile acquisto per la Juventus, grazie a una proposta intrigante circolata nelle ultime ore. Secondo il Corriere dello Sport, questa opzione rappresenta una forte tentazione bianconera per rinforzare la fascia durante la prossima sessione estiva di mercato.

Dodo Juventus (Corriere dello Sport), spunta questa opzione per la fascia! Tentazione forte per il brasiliano di propriet√† della Fiorentina: le ultime. Spunta una nuovissima idea in casa bianconera per rinforzare la fascia nel corso della prossima sessione estiva ormai alle porte: come riportato dal Corriere dello Sport il calciomercato Juventus ha messo nel mirino Dodo. Il brasiliano di propriet√† della Fiorentina √® chiamato a dare una risposta al club viola in merito alla proposta di rinnovo del contratto. Tuttavia la tentazione bianconera si sta facendo sempre pi√Ļ forte per lui. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Dodo Juventus (Corriere dello Sport), spunta questa opzione per la fascia! Tentazione forte per il brasiliano: cosa succede

Approfondimenti da altre fonti

Serie A, l'ultima giornata di campionato in diretta: la Juventus vince a Venezia ed √® in Champions. Roma in Europa League, Fiorentina in Conference. Anche l'Empoli in B; Offerta Juve per Osimhen: svelata la cifra reale proposta a De Laurentiis. Superata anche la clausola; Juventus, spada di Damocle sul mercato in entrata: 65 milioni sono gi√† impegnati; MERCATO - Juventus, Osimhen resta il desiderio sublime, presentata offerta al Napoli, la cifra. 🔗Cosa riportano altre fonti

MERCATO - Juventus, Osimhen resta il desiderio sublime, presentata offerta al Napoli, la cifra - Il Corriere dello Sport scrive del mercato in entrata della Juventus: "Intanto, la Juve ha messo nel mirino Dodo, che deve dare una risposta alla Fiorentina dopo la proposta di rinnovo. La tentazione ... 🔗Lo riporta napolimagazine.com

Offerta Juve per Osimhen: svelata la cifra reale proposta a De Laurentiis. Superata anche la clausola - Calciomercato Napoli - Victor Osimhen è il sogno di mercato della Juventus che cerca una prima punta in quanto il destino di Vlahovic sembra ormai segnato. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e non c ... 🔗Riporta msn.com

Corsport - Piace Dodò per la fascia, in attacco diversi nomi - Come riporta Corsport, la Juve ha messo nel mirino Dodo, che deve dare una risposta alla Fiorentina dopo la proposta di rinnovo. La tentazione bianconera si sta facendo sempre più forte per ... 🔗Si legge su tuttojuve.com