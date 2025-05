Docenti Mini call veloce per il ruolo sul sostegno 2025 | come funziona e chi può partecipare Pillole di QuestionTime

Scopri come funziona la mini call veloce per il ruolo di sostegno 2025: un'opportunità rapida e semplice per i docenti in GPS o elenchi aggiuntivi di partecipare alle assunzioni. Durante il Question Time del 26 maggio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Chiara Cozzetto hanno spiegato le modalità di partecipazione e chi può accedervi, offrendo pillole di chiarimenti utili per prepararsi.

Nel question time del 26 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata approfondita una tematica rilevante relativa alle assunzioni sul sostegno. Un focus particolare è stato posto su: le modalità di partecipazione alla mini call veloce per il ruolo da parte dei docenti inseriti in GPS o elenchi aggiuntivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerà; Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025/26: scioglimento riserva, supplenze e mini call veloce per il sostegno; Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI; Corsi INDIRE al via, conferma supplenza su posto (non ore) sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR: tante le NOVITÀ. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Call veloce Docenti 2023: cos’è, come funziona - Per i docenti inseriti nelle GPS sostegno prima ... alle ore 9.00 dell’11 agosto – per le domande per la c.d. mini call veloce, ovvero la call veloce sostegno, per le assunzioni da GPS ... 🔗Da ticonsiglio.com

Mini call veloce sostegno: come funziona - La c.d. mini call veloce dalle GPS sostegno è la procedura a chiamata diretta per le assunzioni finalizzate al ruolo di docenti dalle graduatorie GPS di prima fascia. La c.d. mini call veloce è ... 🔗Scrive ticonsiglio.com

Immissioni in ruolo docenti 2023, tutto sulla mini CALL veloce su posti di sostegno vacanti dopo lo scorrimento delle GPS: chi partecipa e come. 20 FAQ - I docenti da GPS sostegno prima fascia ed ... si può partecipare alla “MINI CALL VELOCE” per aspirare all’assunzione su posto di sostegno in un’altra provincia in cui sono rimasti posti ... 🔗Da orizzontescuola.it

INDICAZIONI OPERATIVE MINI CALL VELOCE DOCENTI