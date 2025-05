Doc americano cast completo | attori e personaggi corrispondenti con Doc Nelle Tue Mani italiano

Scopri il cast completo della nuova serie americana "Doc" su Rai 1, il reboot del celebre italiano "Doc - Nelle tue mani". Con Molly Parker nel ruolo di Amy Larsen, questa versione rivisitata porta in scena una coerente interpretazione dei personaggi originali, adattandoli al contesto moderno e ospedaliero di Minneapolis.

Il reboot americano della serie italiana Doc Nelle tue mani si chiama semplicemente Doc ed è trasmesso su Rai 1 da maggio 2025. La protagonista è la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker, che lavora come primario di Medicina Interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo un incidente stradale, Amy perde otto anni di memoria e deve ricostruire la sua vita personale e professionale. Storie simili alle nostre. Ad esempio Amy Larsen è il personaggio corrispondente del nostro Andrea Fanti. Ma a chi sono i personaggi corrispondenti? Ecco il cast completo del Doc americano. Doc americano cast completo. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doc americano cast completo: attori e personaggi corrispondenti con Doc Nelle Tue Mani italiano

DOC – Nelle tue mani: perché è la serie perfetta per un remake americano - "Doc – Nelle tue mani" si conferma come la serie italiana più internazionale, ora rivisitata in una versione made in USA su Rai1. 🔗continua a leggere

