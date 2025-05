Doc americano cast completo | attori e personaggi corrispondenti con Doc Nelle Tue Mani italiano

Scopri il reboot americano di "Doc Nelle Tue Mani", semplicemente intitolato "Doc". La serie, trasmessa su Rai 1 dal maggio 2025, introduce la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. La sua lotta per recuperare otto anni di memoria persi dopo un incidente stradale offre uno spunto profondo sulla fragilità della memoria e delle relazioni. Un argomento che risuona in un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito pubblico!

DOC – Nelle tue mani: perché è la serie perfetta per un remake americano

"Doc – Nelle tue mani" si conferma come la serie italiana più internazionale, ora rivisitata in una versione made in USA su Rai1.

Cast di DOC USA: attori e personaggi del remake americano

Doc, serie tv americana 2025: cast, trama, quanti episodi

Doc, arriva la versione americana: cast, cosa cambia e quando in tv

