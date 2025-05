DLA Piper il Made in Italy è un bene rifugio | il 63% degli investitori prevede una crescita nei prossimi 5 anni

Secondo una recente ricerca di DLA Piper, il 63% degli investitori prevede una crescita significativa in Italia nei prossimi cinque anni, considerando il Made in Italy come un vero e proprio bene rifugio. Nonostante le sfide legate a burocrazia e pressione fiscale, l'Italia resta un Paese attrattivo per gli investimenti internazionali, confermando il suo ruolo strategico nel panorama globale.

Secondo una ricerca dello studio legale internazionale DLA Piper, circa la metà degli intervistati considera il nostro Paese attrattivo dal punto di vista degli investimenti, in aumento nei prossimi cinque anni secondo il 63% del campione; pesano burocrazia e pressione fiscale

