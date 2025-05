Dl Sicurezzavoto finale atteso alle 19

9.30 Alla Camera lunga maratona notturna sull'esame degli emendamenti al Dl Sicurezza che si è conclusa alle 5.15. Respinti gli emendamenti delle opposizioni, che hanno contestato anche la gestione forzata dei tempi da parte della maggioranza.Singolare la protesta del deputato Pd Mancini,rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dopo la lunga notte, i lavori sono ripresi alle 9.30. Dalle 17.30 dichiarazioni di voto in diretta sulla Rai. Sono 93 gli iscritti a parlare di ogni gruppo. Il voto finale intorno alle 19. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

