Dl Sicurezza | ok Camera bagarre in Aula

La Camera ha approvato con 163 voti il Dl Sicurezza, che ora passa al Senato, introducendo 14 nuove fattispecie di reato e aggravanti. La votazione ha suscitato proteste da parte delle opposizioni come PD, M5S e AVS, evidenziando il clima acceso intorno al provvedimento.

19.33 Via libera dell'Aula della Camera al Dl Sicurezza con 163 voti a favore, 91 contrari e un astenuto. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Il decreto prevede 14 nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti. Protesta di Pd, M5S e Avs prima delle votazioni finali sul decreto. I parlamentari hanno esposto dai banchi delle opposizioni cartelli con scritto: 'NĂ© liberi, nĂ© sicuri', 'Decreto paura'. La maggioranza ha accolto con un applauso l'ok al provvedimento, mentre l'opposizione gridava "vergogna". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dl Sicurezza, il governo blinda il testo alla Camera ma arriva la bocciatura del Csm: “Troppi nuovi reati, il sistema ne risentirà ” - Il Dl Sicurezza, blindato dal governo alla Camera, riscontra la netta bocciatura del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗continua a leggere

