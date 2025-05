Dl sicurezza via libera della Camera Protesta opposizioni in Aula | Decreto paura

La Camera ha approvato in prima lettura il decreto sicurezza, suscitando proteste da parte delle opposizioni come Pd, M5S e Avs, che hanno esposto cartelli di denuncia in Aula. Il testo ora passa al Senato, mentre le tensioni sulla legge continuano a dividere le forze politiche italiane.

(Adnkronos) – Con 163 sì, 91 no e un astenuto l'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il decreto sicurezza che ora passerĂ al Senato.  In Aula, prima delle votazioni finali, la protesta di Pd, M5S e Avs. I parlamentari hanno esposto dai banchi delle opposizioni cartelli con scritto: 'NĂ© liberi, nĂ© sicuri', 'Non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dl Sicurezza, il governo blinda il testo alla Camera ma arriva la bocciatura del Csm: “Troppi nuovi reati, il sistema ne risentirà ” - Il Dl Sicurezza, blindato dal governo alla Camera, riscontra la netta bocciatura del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗continua a leggere

