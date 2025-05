Dl Sicurezza via libera alla Camera con 163 sì | il testo passa al Senato

La Camera approva con 163 sì il disegno di legge di conversione del DL Sicurezza, ora in attesa del via libera del Senato. Il provvedimento, fortemente contestato dalle opposizioni, continuerà il suo iter legislativo, mentre cresce la protesta in piazza, con manifestazioni a Roma per l’abolizione del decreto.

Via libera alla Camera al testo di conversione in legge del dl Sicurezza, con 163 sì, 91 no e un astenuto. Il provvedimento, passa all’esame del Senato. La norma è stata duramente contestata dalle opposizioni. Lunedì l’ultima manifestazione contro il Dl a Roma a Piazza Barberini con la partecipazione di Cambiare rotta, Potere al Popolo, Osa, Articolo 21, Amnesty International, Fiom Cgil e tante associazioni. Erano presenti anche alcuni parlamentari del centrosinistra come Arturo Scotto e Andrea Orfini del Pd e Peppe De Cristofaro di AVS e si erano registrati scontri tra dimostranti e polizia. E ventimila persone sono attese in piazza sabato a Roma alle due manifestazioni contro il provvedimento che partiranno una da piazza Vittorio con arrivo a piazzale Ostiense e l’altra, organizzata dai movimenti per l’abitare, sfilerà da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, via libera alla Camera con 163 sì: il testo passa al Senato

Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201 - La Camera dei Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 201 voti favorevoli, nonostante le critiche delle opposizioni sul ricorso al voto di fiducia e l'utilizzo della tagliola.

