Dl sicurezza Schlein | peggio del codice Rocco del fascismo

Il Decreto Sicurezza della Lega, noto come D.L. Sicurezza Schlein, introduce misure più rigorose per tutelare le forze dell'ordine e rafforzare il controllo del territorio. Tra le novità principali ci sono pene più severe per chi aggredisce le forze di polizia e sanzioni più dure per ladri e borseggiatori, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Che cosa prevede in sintesi il Decreto Sicurezza della Lega • Tutela economica legale per le forze dell'ordine, purtroppo troppo spesso indagate nello svolgimento delle proprie funzioni. • Pene più severe per chi aggredisce le forze di polizia. • Giro di vite per le borseggiatrici (lady scippo) e sui ladri di case, con restituzione immediata.

