Il Decreto Sicurezza ha ottenuto la fiducia alla Camera, un passo cruciale per il governo Meloni in un contesto di crescente tensione sociale. Con 163 voti favorevoli, il provvedimento si prepara a fare altrettanto al Senato, sfidando l'opposizione. Questo non è solo un semplice decreto: è una mossa strategica che tocca temi centrali come l'identità nazionale e la gestione della crisi migratoria. La sicurezza diventa così un tema (r)evoluzionario nel panorama politico attuale.

La fiducia alla Camera sul Decreto Sicurezza è arrivata poco dopo le 19 di ieri, con 163 sì e 91 no. Atto scontato, nonostante la maratona ostruzionistica delle opposizioni. Perché il governo Meloni su questo decreto ha puntato molte delle sue fiches. Non politiche, ma (r)esistenziali. Perché quello votato ieri è un agglomerato di norme che permetterà all’esecutivo, da una parte di andare in tv di dire che così si garantirà la sicurezza delle città, dall’altra di silenziare la protesta sociale delle piazze, grazie a previsioni definite dalle opposizioni liberticide e in odore di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dl Sicurezza, arriva la fiducia (scontata) alla Camera. Il governo blinda il provvedimento anche al Senato dove procederà a tappe forzate

Mattarella: "Porre al centro sicurezza approvvigionamenti Ue con garanzie fiducia reciproca"

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mettere al centro la sicurezza degli approvvigionamenti nell'Unione Europea, promuovendo garanzie di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

