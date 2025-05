Djorkaeff e i dubbi sulla finale di Champions League | Tifo Inter o PSG? Sarebbe come scegliere uno dei miei figli

Youri Djorkaeff, doppio ex di Inter e PSG, esprime i suoi dubbi sulla finale di Champions League, paragonando la scelta tra tifare Inter o PSG a quella di avere due figli. In un'intervista a L’Equipe, il versatile giocatore riflette sulle emozioni e le difficoltà di sostenere una delle due squadre nella partita più importante della stagione.

In un’intervista concessa a L’Equipe, Youri Djorkaeff ha spiegato quanto trovi difficile scegliere chi tifare tra Inter e PSG in finale di Champions. 47 presenze e 20 gol con il PSG, 127 gettoni e 39 reti con quella dell ‘ Inter: Youri Djorkaeff è uno degli storici doppi ex della prossima finale di Champions League. Il francese ha lasciato ottimi ricordi sia a Milano che a Parigi, con tanti tifosi ancora affezionati all’ eclettico ex trequartista. Intervistato da L’Equipe, Djorkaeff ha spiegato quanto, per lui, sarà difficile scegliere quale squadra tifare sabato all’Allianz Arena. INTER O PSG – «È come se mi chiedessero di scegliere tra Sacha e Oan, i miei due figli! È impossibile». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Djorkaeff e i dubbi sulla finale di Champions League: «Tifo Inter o PSG? Sarebbe come scegliere uno dei miei figli»

Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Djorkaeff: "Vedo l'Inter in finale di Champions. Gol alla Roma? Ecco perché riuscii a segnare così" - Youri Djorkaeff è protagonista di un ... in equilibrio in campo come nella vita privata"). E l'Inter in Champions dove può arrivare? "Dico in finale. Inzaghi ha una squadra che sembra costruita ... 🔗Riporta msn.com

Djorkaeff a tutto tondo sull'Inter: "Può tornare in finale di Champions". Poi dribbla su Conte ed esalta Thuram - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter, Youri Djorkaeff ha parlato ... L’Inter è pure l’unica italiana in Champions. "Due anni fa erano in finale e ciò dimostra che l’Inter ... 🔗Secondo msn.com

Troppi dubbi su San Siro, revocata a Milano la finale della Champions League 2027 - Milano – Il comitato esecutivo dell'Uefa, riunitosi a Praga, ha revocato all'Italia la finale della Champions League 2027, assegnata a Milano. La motivazione sarebbe la mancanza di garanzie ... 🔗ilgiorno.it scrive