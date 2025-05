Djokovic-Moutet al Roland Garros – Il match in diretta

Segui in diretta Djokovic Moutet al Roland Garros 2025, il match imperdibile del secondo turno tra il tennista serbo e il giovane francese. Scopri aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni dal torneo parigino per non perdere neanche un punto di questa sfida cruciale.

(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, il serbo sfida il francese Corentin Moutet, numero 73 del mondo, nel secondo turno del torneo parigino. All'esordio a Parigi, Nole ha battuto lo statunitense McDonald in tre set, mentre Moutet ha vinto il derby francese con Tabur. Inizio previsto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Djokovic-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv - Scopri l'orario e dove vedere in TV la sfida tra Novak Djokovic e Corentin Moutet al Roland Garros 2025. 🔗continua a leggere

