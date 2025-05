Divorzio choc Juve sta accadendo davvero | la rivoluzione chiama Conte

Scopri le ultime novità dal mondo Juventus: dopo la vittoria contro Venezia e la qualificazione in Champions League, si fa strada un possibile shock in società, con la rivoluzione chiamata Conte ancora più vicina. Rimanete aggiornati sugli sviluppi di questa situazione turbolenta che potrebbe cambiare il volto della Juve.

In casa Juve, dopo la qualificazione in Champions League, bisogna registrare un aggiornamento su Conte. Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Penzo contro il Venezia, di fatto, la Juventus ha conquistato la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, nonostante sia stato raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, in casa della ‘Vecchia Signora’ è attesa una profonda rivoluzione. (Ansa Foto) tvplay.it Igor Tudor resterà sì alla guida della Juve fino al prossimo mondiale per club, ma c’è i dirigenti bianconeri continuano a sperare in un possibile ritorno di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Tvplay.it