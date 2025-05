Divieto di avvicinamento per un 50enne di Crotone che perseguitava la ex

Un uomo di 50 anni di Crotone è stato sottoposto al divieto di avvicinamento per aver perseguitato e molestato l'ex compagna, dimostrando un comportamento ossessivo e minaccioso. Questa misura delle Forze dell'Ordine evidenzia l'importanza di intervenire rapidamente per proteggere le vittime di stalking e di stalking.

I Carabinieri della Stazione di Crotone hanno dato esecuzione al divieto di avvicinamento alla persona offesa ad un cinquantenne che perseguitava l'ex compagna. L'uomo non aveva accettato la fine della relazione e continuava a pedinare la donna e ad appostarsi in prossimità del suo luogo di lavoro, pretendendo che la stessa ricominciasse la frequentazione. A seguito del rifiuto della donna ha iniziato.

