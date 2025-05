Divertimento musica e oltre 30 discipline sportive | arriva a Senigallia l' edizione numero 14 di 105 XMasters

Scopri la 14ª edizione di 105XMasters a Senigallia, un emozionante festival di musica, sport e divertimento che dal 12 al 20 luglio anima la spiaggia di velluto con oltre 30 discipline sportive. Un imperdibile evento dedicato a chi cerca adrenalina, musica e momenti di grande aggregazione sulla splendida riviera marchigiana.

SENIGALLIA – L’edizione 2025 di 105XMasters è pronta a infiammare la spiaggia di velluto dal 12 al 20 luglio. Nove giorni di puro divertimento, sport e musica e oltre 30 discipline sportive attendono partecipanti e spettatori sul Lungomare Mameli, confermando l'evento come uno degli appuntamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Divertimento, musica e oltre 30 discipline sportive: arriva a Senigallia l'edizione numero 14 di 105 XMasters

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

San Piero a Sieve - Serate al Parco 2025: musica, teatro e divertimento nel cuore dell’estate mugellana; Carabattole Love Park: per l'estate di Agliana tre mesi di musica e divertimento a ingresso libero; Moodna Park: quattro giorni di festival tra musica, cibo e mercatini creativi; Al parco Ferrari c’è “Moodna Park”: arrivano anche gli Eiffel 65 e Albertino. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Edizione record per Ateneika '25, 75 ore di musica e 30 concerti - (ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Oltre 75 ore di musica, 11 giorni di eventi, 30 concerti, oltre 2.100 iscritti agli eventi sportivi e 250 volontari pronti a lavorare affinché la manifestazione riesca nel ... 🔗Scrive msn.com

Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: tutta la musica che desideri, zero limiti - Scopri Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: oltre 100 milioni di brani in alta qualità, senza pubblicità e con ascolto offline. Nessun obbligo! 🔗Come scrive telefonino.net

Firenze Jazz Festival 2023: oltre 30 concerti con i “big” della musica - Dodici giorni di festival, oltre 30 concerti e più di 100 artiste e artisti in ben 11 ... con il coordinamento di Enrico Romero e in partenariato con Music Pool, Musicus Concentus e in collaborazione ... 🔗Scrive intoscana.it

TUTTO LUCILLA 2022 ?? Un'ora di divertimento!