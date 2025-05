Diventerà un polo culturale l’edificio storico delle carceri

L'antico edificio delle carceri di via Borroni, presto trasformato in un polo culturale, diventerà un nuovo spazio di valorizzazione per la città. Grazie ai finanziamenti del PNRR, l’intervento di riqualificazione sta restituendo alla comunità un patrimonio storico e sociale, rispondendo alla crescente richiesta di spazi culturali.

La cultura in città ha "fame" di spazi, presto ci sarà a disposizione il vecchio edificio ottocentesco delle carceri di via Borroni, grazie al progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del Pnrr. Via le impalcature, da alcuni giorni è visibile il risultato della ristrutturazione esterna, entro l'estate dovrebbe essere conclusa, nel frattempo l'amministrazione si sta occupando degli arredi per i vari ambienti. Esprime soddisfazione l'assessore alla Cultura Manuela Maffioli: "L'edificio completerà il polo culturale di cui fanno parte la Biblioteca Roggia e Palazzo Marliani Cicogna con le Civiche Raccolte, il cuore culturale della nostra città dove si conferma in crescita la domanda".

