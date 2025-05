Dissesto idrogeologico la Regione stanzia i fondi per Roccavaldina

La Regione Siciliana interviene per contrastare il dissesto idrogeologico a Roccavaldina, con l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento del versante nord-ovest del centro abitato. Grazie agli investimenti della Struttura di contrasto, guidata dal presidente Renato Schifani, si dà finalmente una soluzione efficace a una problematica annosa e rischiosa per la comunità .

Sono stati aggiudicati i lavori di consolidamento del versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina, nel Messinese. Con l'intervento della Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, si chiude una vicenda annosa che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dissesto idrogeologico, la Regione stanzia i fondi per Roccavaldina

Dissesto idrogeologico: ultimati i lavori a Scerni, nasce una nuova strada di collegamento [FOTO] - A Scerni si è concluso un importante intervento di consolidamento del versante sud, del valore di 700 mila euro, volto a contrastare il dissesto idrogeologico.

