Disservizi nella raccolta dei rifiuti a Riposto il sindaco verso la rescissione del contratto

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha annunciato l’intenzione di rescindere il contratto con l’attuale azienda di gestione dei rifiuti a causa dei gravi disservizi riscontrati negli ultimi mesi. La situazione, che ha portato a proteste da parte dei lavoratori, mette a rischio l’igiene e la qualità della raccolta nel territorio comunale.

