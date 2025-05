Disney Italia Showcase l’offerta TV

Scopri Disney Italia Showcase, l’evento che svela le novità più emozionanti della prossima stagione su Disney+. Un’ampia offerta di contenuti, tra nuove serie, film di successo e titoli originali esclusivi, pensati per tutto il pubblico. Non perderti le anteprime e le sorprese che renderanno il tuo streaming ancora più magico!

In occasione del Disney Italia Showcase sono stati annunciati tutti i prodotti che faranno parte dell’offerta della prossima stagione della piattaforma Disney+. Ci sono contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, i titoli spaziano dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Nel 2025, sono previsti su Disney+ nuovi e attesissimi titoli Studios: Predator: Killer of Killers arriverà il 6 giugno e la serie Marvel Television Ironheart debutterà il 25 giugno in Italia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it © Cinefilos.it - Disney Italia Showcase, l’offerta TV

Novità Disney Italia Showcase: cosa è stato presentato a Milano - A Milano si è svolto il Disney Italia Showcase, un evento esclusivo in cui The Walt Disney Company ha presentato le sue ultime novità nel campo del cinema, della televisione e dell'intrattenimento digitale.

