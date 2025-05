DiscoverEu cos’è e come funziona il pass per i 18enni per viaggiare gratis in treno per l’Europa

DiscoverEU è l'iniziativa del programma Erasmus+ che permette ai giovani di 18 anni di viaggiare gratuitamente in treno attraverso l'Europa. Scopri come funziona il pass, i requisiti di partecipazione e come ottenere questa fantastica opportunità di esplorare il continente grazie a una semplice selezione basata su un quiz.

DiscoverEu è l'iniziativa del programma Erasmus+ per consentire ai giovani 18enni di viaggiare gratis per l'Europa. Per partecipare bisogna avere 18 anni al momento dell'iscrizione al bando e risiedere in uno dei 27 Stati Ue o in uno dei Paesi associati al programma Erasmus+. I partecipanti devono sostenere un quiz e chi viene selezionato riceve un pass per muoversi gratis in treno e per accedere a sconti su vitto, alloggio, cibo, visite e tanto altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it