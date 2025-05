Disagio giovanile in aumento | bullismo cyberbullismo e nuove misure governative

Il disagio giovanile è in costante aumento, con crescenti episodi di bullismo e cyberbullismo tra i giovani, secondo i dati di un grande campione di oltre 11.000 studenti. Le nuove misure governative mirano a contrastare questa preoccupante realtà, promuovendo interventi efficaci per tutelare il benessere e la sicurezza dei giovani.

I dati raccolti su un campione di oltre 11.000 studenti offrono uno spaccato preoccupante: il disagio giovanile e il senso di solitudine sono in crescita, mentre numerosi giovani denunciano esperienze di bullismo e cyberbullismo. I dati diffusi dal Viminale rivelano che la polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha gestito 291 segnalazioni di cyberbullismo . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Disagio giovanile in aumento: bullismo, cyberbullismo e nuove misure governative

Disagio giovanile, l'esperienza di don Bosini condivisa nella realtà di oggi - Il disagio giovanile è una problematica attuale che richiede attenzione e riflessione. Giovedì 15 maggio, "La Ricerca" invita il territorio a un confronto sull'esperienza di Don Bosini, con ospiti di spicco come il pedagogista Ivo Lizzola e il presidente nazionale.

