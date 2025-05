Disagi lungo la Parma-Suzzara | rallentamenti e treni in ritardo

Nuovi disagi lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara giovedì 29 maggio, con rallentamenti e treni in ritardo tra Parma e Suzzara. Le recenti ripercussioni stanno causando inconvenienti ai pendolari, tra cui il fermo del treno 90325 a Brescello e ulteriori ritardi nelle corse in entrambe le direzioni.

Nuovi disagi lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara all'ora di pranzo di giovedì 29 maggio. Il treno 90325, in viaggio da Suzzara a Parma, è stato fatto fermare a Brescello poichè il treno che viaggia da Suzzara a Parma aveva 13 minuti di ritardo. Anche il convoglio in direzione Parma, quindi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Disagi lungo la Parma-Suzzara: rallentamenti e treni in ritardo

Un camion abbatte un passaggio a livello: ritardi dei treni sulla Parma-Suzzara - Lunedì 26 maggio, un camion ha abbattuto un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara, nei pressi di Sorbolo Levante, causando significativi ritardi ai treni. 🔗continua a leggere

