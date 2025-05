Diritto alla riparazione degli elettrodomestici | dal 13 giugno 2026 scatta l’obbligo per le aziende

Dal 13 giugno 2026, le aziende saranno obbligate a rispettare il nuovo diritto alla riparazione degli elettrodomestici, rafforzando la tutela dei consumatori e promuovendo la sostenibilità ambientale. Questa normativa, attesa da tempo, mira a contrastare l'obsolescenza programmata e favorire un'economia circolare più responsabile.

Roma, 29 maggio 2025 – Era richiesto a gran voce dai consumatori, e dopo un lungo iter è finalmente divenuto legge: parliamo del diritto alla riparazione degli elettrodomestici. Le aziende hanno tempo fino al 13 giugno 2026 per adeguarsi al nuovo quadro normativo, volto a contrastare l' obsolescenza programmata e a promuovere un'economia circolare. L'aspetto centrale di questa normativa è la garanzia per i consumatori di accedere a istruzioni e pezzi di ricambio, elementi che rendono la riparazione un'opzione praticabile. Il contesto normativo del diritto alla riparazione. La necessità di un diritto alla riparazione è emersa in risposta a problematiche legate all'obsolescenza programmata e alla difficoltà di reperire informazioni e componenti per la riparazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net