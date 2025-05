Dirigenza Juventus | cosa succede con Pompilio e Stefanelli dopo la fine dell’avventura bianconera di Giuntoli? Cosa filtra sui suoi uomini di fiducia

Dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, la dirigenza della Juventus si prepara a future svolte, con particolare attenzione a Pompilio e Stefanelli, i membri di fiducia del club. Cosa potrebbe cambiare per questi uomini chiave nel nuovo corso bianconero? Scopri le ultime novità sui cambiamenti in atto e le strategie della Juventus.

Dirigenza Juventus: cosa potrebbe succedere con Pompilio e Stefanelli dopo l'addio di Giuntoli? Cosa filtra sui suoi uomini di fiducia. Si va verso una separazione tra la Juventus e Cristiano Giuntoli, con il dirigente che lascerà Torino due anni dopo il suo arrivo in bianconero. Sarà un'estate di grandi rinnovamenti all'interno della dirigenza della Vecchia Signora. Sì, perché oltre all'ex Napoli, anche i suoi uomini di fiducia Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli dovrebbero lasciare la società. Lo riporta Nicolò Schira su X.

