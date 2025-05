Dirigenza Juve | come cambierà l’organigramma societario in caso di separazione da Giuntoli Tutti i nomi e i nuovi ruoli

Scopri come potrebbe evolversi l'organigramma societario della Juventus in caso di separazione da Cristiano Giuntoli, con tutti i nomi e i nuovi ruoli coinvolti. Redazione JuventusNews24 analizza i possibili scenari e i cambiamenti imminenti nel management bianconero.

Dirigenza Juve: come potrebbe cambiare l’organigramma societario in caso di separazione da Giuntoli. Tutti i nomi e i nuovi ruoli. Cristiano Giuntoli e la Juve potrebbero dividere le proprie strade nelle prossime ore, con il club bianconero pronto a mettere in atto un vero e proprio riassetto dirigenziale. Come? Con Ferrero presidente e Maurizio Scanavino amministratore delegato, il primo volto nuovo sarà Damien Comolli, pronto a legarsi con un triennale ai bianconeri nel ruolo di direttore generale. Verranno affidati più poteri nell’area sportiva a Giorgio Chiellini, mentre ci sarà il ritorno di Matteo Tognozzi come capo dell’area scouting dopo l’esperienza al Granada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve: come cambierà l’organigramma societario in caso di separazione da Giuntoli. Tutti i nomi e i nuovi ruoli

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

