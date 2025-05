DIRETTA Roma-Gasperini | incontro ancora in corso | le ultime

Segui in tempo reale l'ultima diretta a Roma sulla possibile convocazione di Gasperini, il summit ancora in corso tra il tecnico di Grugliasco, i Friedkin, Ghisolfi e Claudio Ranieri. Resta aggiornato sulle ultime novità e sviluppi di questa importante trattativa che sta tenendo banco nel mondo del calcio romano.

Anticipato ieri da Calciomercato.it il summit tra il tecnico di Grugliasco, i Friedkin, Ghisolfi e Claudio Ranieri Gasperini alla Roma, ci siamo. Confermato l’incontro anticipato ieri da Calciomercato.it. Come raccolto, Ranieri e Ghisolfi sono partiti stamattina per Milano: tappa a Firenze per l’incontro coi Friedkin e il tecnico che ha già detto addio all’Atalanta. #Ranieri e #Ghisolfi sono a Firenze. Atteso l’incontro con i #Friedkin e #Gasperini #calciomercato @calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonoratrotta) May 29, 2025 Roma, Ranieri e Ghisolfi a Firenze: atteso l’incontro coi Friedkin e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Gasperini: incontro ancora in corso: le ultime

