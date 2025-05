diretta calciomercato tutte le notizie del 29 maggio

Scopri tutte le notizie e le trattative più importanti del calciomercato del 29 maggio, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali squadre italiane e internazionali. Mentre le ferie ufficializzano la fine della stagione, le dirigenze sono già al lavoro per costruire il futuro delle loro rose. Leggi le ultime novità e i movimenti più caldi di oggi!

Le ultime notizie sulle principali trattative di oggi, i movimenti delle principali big del nostro campionato e all’estero A campionato concluso, è il momento di pensare già al futuro per tutte le squadre. Giocatori e staff in vacanza, le dirigenze invece sono al lavoro, con il calciomercato che sta già entrando nel vivo. Allegri, tra Napoli e Milan: il livornese riflette, il punto della situazione (LaPresse) – Calciomercato.it Napoli, Inter, Juventus, Milan e non solo preparano le proprie mosse. Fase particolarmente interessante soprattutto per il valzer degli allenatori, con giorni che si annunciano decisivi per comporre il puzzle delle panchine del prossimo anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it