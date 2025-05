Dipendenti donatori di sangue | regole sui permessi retribuzione e riposo

Se sei un dipendente e doni sangue, è importante conoscere le regole sui permessi retribuiti e riposi previsti dalla legge. In particolare, l’INPS riconosce un’assenza retribuita per l’intera giornata di donazione, un riconoscimento che valorizza il gesto di solidarietà verso la collettività.

Una buona notizia per quanti sono dipendenti e donatori di sangue è il riconoscimento di un’ assenza retribuita dall’INPS per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione di sangue o emocomponenti. La previsione, contenuta all’articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, numero 584, in considerazione dell’importanza che riveste l’atto stesso della donazione, permette ai lavoratori che cedono gratuitamente il sangue di godere di una giornata di riposo senza per questo subire una perdita economica. Il tema della donazione di sangue è stato di recente trattato dall’Inps con circolare n.96 del 26 maggio 2025, fornendo una serie di istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per i periodi di riposo fruiti dai dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Dipendenti donatori di sangue: regole sui permessi, retribuzione e riposo

