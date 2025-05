Dior l’era Chiuri volge al termine

Dior sta per concludere l'era di Maria Grazia Chiuri, la talentuosa designer romana che ha portato la maison francese nel suo nuovo corso negli ultimi quasi dieci anni. Dopo mesi di speculazioni, la sua partenza sembra ormai certa, segnando un nuovo capitolo per il prestigioso marchio di moda.

La designer romana di origini pugliesi saluta la maison francese dopo quasi dieci anni di direzione creativa nelle proprie mani. Lo stupore non molto, piuttosto una conferma di quanto si vociferava da almeno un anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dior, l’era Chiuri volge al termine

Con l'addio di Maria Grazia Chiuri a Dior, sta per iniziare l'era di Jonathan Anderson? - Con l'addio di Maria Grazia Chiuri a Dior, si apre ufficialmente una nuova era sotto la direzione di Jonathan Anderson. 🔗continua a leggere

