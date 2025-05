Dino Giarrusso e Alessia Fabiani appartati nella notte all’Isola lei | “Ci siamo dati una buonanotte speciale”

Scopri cosa è successo tra Dino Giarrusso e Alessia Fabiani sull'Isola dei Famosi, dove sono stati sorprendenti mentre si scambiavano un gesto affettuoso nella notte. I due hanno chiarito che si è trattato di un semplice "buonanotte speciale", ma la loro vicinanza ha fatto discutere i fan del reality. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Le telecamere dell'Isola durante una delle ultime notti ha beccato Alessia Fabiani e Dino Giarrusso abbracciati per terra. Chiamati a commentare la clip mostrata in diretta all'Isola dei Famosi ieri sera, entrambi hanno spiegato che si è trattata solo di una "buonanotte speciale". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dino Giarrusso e Alessia Fabiani appartati nella notte all’Isola, lei: “Ci siamo dati una buonanotte speciale”

Il viaggio di Dino Giarrusso tra giornalismo e reality

Dino Giarrusso, noto per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta, si è avventurato nel mondo della televisione, vivendo esperienze che lo hanno reso un volto familiare.

Momento hot a L'Isola dei Famosi: cosa è successo

Segnala msn.com: La quarta puntata de L'Isola dei famosi si tinge di rosa quando gli autori mostrano un momento di tenerezza fra due concorrenti. Questa complessa edizione del reality, fra malumori, litigi e morsi ...

Dino Giarrusso e Alessia Fabiani flirt all’Isola dei Famosi?/ Tenerezze di notte, lui nega: “Amo mia moglie!”

Lo riporta ilsussidiario.net: Alessia Fabiani e Dino Giarrusso, è scoppiato il primo flirt all'Isola dei Famosi 2025? Un video mostra delle tenerezze ma loro negano in diretta ...