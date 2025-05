Dimarco abbraccia virtualmente i tifosi prima della partenza per Monaco | il suo messaggio è da brividi! – FOTO

Federico Dimarco ha rivolto un emozionante saluto virtuale ai tifosi prima della partenza per Monaco, lasciando tutti senza parole con un messaggio da brividi. Il legame profondo tra il difensore e i supporter nerazzurri si rinnova ancora una volta, dimostrando il suo grande affetto per l'Inter.

Dimarco abbraccia virtualmente i tifosi prima della partenza per Monaco: il suo messaggio è da brividi! Ecco cos’ha scritto. Federico Dimarco, da sempre legato emotivamente all’ Inter e ai suoi tifosi in quanto lui stesso, prima di poter indossare la maglia nerazzurra e giocare con essa, era tra i tantissimi presenti a sostenere la squadra dagli spalti e dalla curva. Curva Nord che continua la protesta contro la società per la questione relativa ai biglietti per la finalissima di Champions League di sabato prossimo a Monaco di Baviera contro il PSG. E’ proprio a questa parte della tifoseria, a coloro che non avranno la possibilità di partire per la Germania, che si rivolge l’esterno nerazzurro con un messaggio social da brividi pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Internews24.com