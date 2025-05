Dileisy indagata per falsa testimonianza Juan Guzman risponderà soltanto di favoreggiamento

Dileisy Guzman, ex convivente di Enzo Lorenzon, è indagata per falsa testimonianza, mentre Juan Maria Guzman risponderà solo di favoreggiamento personale, poiché il reato di omicidio volontario sarà derubricato. Scopri i dettagli di questa vicenda giudiziaria e le implicazioni per i coinvolti.

Dileisy Guzman, l'ex convivente di Enzo Lorenzon, sarà indagata per falsa testimonianza. Mentre per Juan Maria Guzman, il 40enne accusato di essre stato uno degli "intermediari" del delitto, il reato di omicidio volontario premeditato e aggravato sarà derubricato in favoreggiamento personale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Dileisy indagata per falsa testimonianza, Juan Guzman risponderà soltanto di favoreggiamento

Cerca Video su questo argomento: Dileisy Indagata Falsa Testimonianza Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Omicidio Margherita Ceschin, Dileysi mente in aula sotto giuramento: archiviata per il delitto, ora è indagata per falsa testimonianza - CONEGLIANO (TREVISO) - Inizialmente indagata, essendo la nuova compagna di Enzo Lorenzon, perché si riteneva fosse coinvolta o avesse avuto un ruolo nell’omicidio di ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it

Delitto di Garlasco, l’ex carabiniere prescritto per falsa testimonianza: “I pm di Pavia ci stupiranno” - L'ex maresciallo, comandante di Garlasco, sostiene che non furono fatte indagini a "360°" e che a distanza di anni di essersi convinto che Stasi sia innocente. Ma fu lui non sequestrare la bicicletta ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

'Ndrangheta:chiesti riti alternativi per falsa testimonianza - Si è chiusa con la richiesta di tre riti abbreviati e un patteggiamento l'udienza preliminare per l'inchiesta per falsa testimonianza aperta nel dicembre scorso, dopo la trasmissione degli atti ... 🔗Segnala ansa.it